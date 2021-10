(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra le tante cose che il presidente del Barcellona ????Joanhato intervistato da RAC1 ce n’è una che rende bene l’idea dell’inconsapevolezza economica che regnava sulla nuova dirigenza: ancora in estate pensava di potersil’ingaggio di Neymar. O almeno così la, per il quale ildiè stato praticamente unha detto che secondo le informazioni fornite, il consiglio riteneva di potersiil ritorno del brasiliano. “Non avevamo ancora la due diligence”. Il presidente del Barça confessa di averci provato, perché gli era stato detto che Neymar voleva tornare in Spagna e che aveva respinto le proposte di rinnovo del PSG. “Ci hanno detto che non ...

Advertising

napolista : Laporta racconta il Barca di Bartomeu come un pacco: «Pensavo di potermi permettere Neymar…» “Non avevamo la due d… -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta racconta

ilnapolista

"Voglio troppo bene a Messi per essere arrabbiato -all'emittente RAC1 - Messi resterà il miglior giocatore della storia ma arriva un momento in cui, quando vedi che non si può, c'è ...... ex ministro dell'Ambiente: " Scusate la franchezza, ma chi viche le cose non si possono ... Gli auguri del presidente ISPRA, Stefano, per i 30 anni di TeleAmbiente e il suo ...Le ultime sulla panchina del Barcellona tra Koeman, Pirlo e le scelte che Laporta sarà chiamato a fare per l'allenatore ...«A prescindere dal risultato contro l’Atletico Madrid, Koeman continuerà a essere il nostro allenatore. Bisogna dargli fiducia perché ha deciso di diventare il nostro tecnico in un momento di massima ...