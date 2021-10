Laporta: “Ho sperato che alla fine Messi mi dicesse che avrebbe giocato gratis” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Joan Laporta presidente del Barcellona, ha parlato della vicenda dell’addio di Leo Messi ai microfoni dell’emittente RAC 1. Queste le sue dichiarazioni: “Mi piacerebbe fare un omaggio a Messi, lo merita, saremmo felici se lo accettasse. Voglio troppo bene a Messi per essere arrabbiato. Resterà il miglior giocatore della storia, almeno del Barcellona, ma arriva un momento in cui, quando vedi che non si può, c’è delusione da entrambe le parti. Si sapeva che se non sarebbe rimasto, sarebbe andato al PSG. Sapevamo, durante la trattativa, che aveva questa offerta molto importante. Ho sperato a un certo punto che mi dicesse di voler giocare anche gratis ma non possiamo pensare che un giocatore di quel livello possa farlo. Non c’era ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Joanpresidente del Barcellona, ha parlato della vicenda dell’addio di Leoai microfoni dell’emittente RAC 1. Queste le sue dichiarazioni: “Mi piacerebbe fare un omaggio a, lo merita, saremmo felici se lo accettasse. Voglio troppo bene aper essere arrabbiato. Resterà il migliorre della storia, almeno del Barcellona, ma arriva un momento in cui, quando vedi che non si può, c’è delusione da entrambe le parti. Si sapeva che se non sarebbe rimasto, sarebbe andato al PSG. Sapevamo, durante la trattativa, che aveva questa offerta molto importante. Hoa un certo punto che midi voler giocare anchema non possiamo pensare che unre di quel livello possa farlo. Non c’era ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Ho sperato che Messi giocasse gratis per noi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Ho sperato che Messi giocasse gratis per noi - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Ho sperato che Messi giocasse gratis per noi - siciliafeed : Barcellona, Laporta: “Ho sperato che Messi giocasse gratis” - apetrazzuolo : BARCELLONA - Laporta: 'Ho sperato che Messi giocasse gratis per noi -