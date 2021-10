“Lapo si è sposato in gran segreto”. Ha 48 anni e 2 figli: chi è e che lavoro fa la “nuova signora Elkann” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fiori d’arancio per Lapo Elkann. Il giorno del fatidico ‘si è finalmente arrivato e a diffondere la notizia ci ha pensato il portale Whoopsee.it. Lontano dai flash dei paparazzi, la cerimonia è avvenuta in Portogallo tra una cerchia molto ristretta di familiari e amici. Dopo due anni di fidanzamento, l’ex pilota di rally oggi imprenditore e Joana Lemos coronano il sogno della loro vita. Una cena di beneficenza e tra i due è sbocciato subito l’amore. A due anni da quel loro primo incontro, Lapo Elkann e Joana hanno deciso di festeggiare le nozze proprio nel paese natio della Lemos, dove per la prima volta Cupido ha scoccato la sua freccia facendo subito centro. Di lei non si sa molto, ma durante un’intervista rilasciata a 7, è stato Lapo stesso a dire qualcosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fiori d’arancio per. Il giorno del fatidico ‘si è finalmente arrivato e a diffondere la notizia ci ha pensato il portale Whoopsee.it. Lontano dai flash dei paparazzi, la cerimonia è avvenuta in Portogallo tra una cerchia molto ristretta di familiari e amici. Dopo duedi fidanzamento, l’ex pilota di rally oggi imprenditore e Joana Lemos coronano il sogno della loro vita. Una cena di beneficenza e tra i due è sbocciato subito l’amore. A dueda quel loro primo incontro,e Joana hanno deciso di festeggiare le nozze proprio nel paese natio della Lemos, dove per la prima volta Cupido ha scoccato la sua freccia facendo subito centro. Di lei non si sa molto, ma durante un’intervista rilasciata a 7, è statostesso a dire qualcosa ...

