Lapo Elkan si è sposato | chi è la moglie Joana Lemos? Ecco tutto quello che c’è da sapere FOTO

Lapo Elkann si è sposato in gran segreto: il matrimonio con Joana Lemos sarebbe stato celebrato ieri, giorno del compleanno del noto rampollo. Ma è vero? Leggi anche: Lapo Elkann a Verissimo: «In collegio hanno abusato di me» Lapo Elkann: chi è sua moglie Joana Lemos?

Lapo Elkann: matrimonio segreto con Joana Lemos in Portogallo
Lapo Elkann, il rampollo di casa Agnelli ha sposato in gran segreto la quarantasettenne portoghese che più volte ha detto renderlo un uomo completo. Il 7 ottobre - nel giorno del suo 44esimo compleanno - Lapo Elkann è convolato a nozze con Joana Lemos. A riportare la notizia il portale Whoopsee: i due hanno detto sì in Portogallo, paese natale della sposa.

