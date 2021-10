L’AgCom prende a sberle Dazn

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 8 ottobre 2021) AgCom a: stop ai disservizi ItaliaOggi, pagina 18, di Marco Livi. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) ha ordinato «adi adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in live streaming e implementando al contempo un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica». È quanto stabilito dal consiglio dell’Autorità presieduta da Giacomo Lasorella, che nella seduta di ieri ha adottato un ordine nei confronti di, fornitore del servizio, in esclusiva e co-esclusiva, di trasmissione in live streaming delle partite di calcio della Serie A. Le segnalazioni arrivate e i dati ...