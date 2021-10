La vita in diretta, puntata ridotta: ecco perché (Di venerdì 8 ottobre 2021) La puntata de “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano su Rai 1 è andata in onda per “soli” tre quarti d’ora, dalle 18 alle 18.45. Matano ha ospitato il collega e amico Salvo Sottile, al timone de “I fatti vostri” con Anna Falchi. Dalle 16.45 alle 18, infatti, è stata trasmessa la Preghiera Internazionale per la Pace di Papa Francesco, in diretta dal Vaticano. La puntata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lade “Lain” condotta da Alberto Matano su Rai 1 è andata in onda per “soli” tre quarti d’ora, dalle 18 alle 18.45. Matano ha ospitato il collega e amico Salvo Sottile, al timone de “I fatti vostri” con Anna Falchi. Dalle 16.45 alle 18, infatti, è stata trasmessa la Preghiera Internazionale per la Pace di Papa Francesco, indal Vaticano. LaArticolo completo: dal blog SoloDonna

