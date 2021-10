La terza Lega (quella fascistella)

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La sceneggiatura è degna di Michael Crichton, maestro nel rendere reali scenari che si credevano inghiottiti dal passato. Mentre politici e giornalisti spaccano il capello sui contorni delle due Leghe – anima o sentiment? Nord o Sud? Draghismo o sovranismo? - ne spunta unasì priva di sfumature: “E’ ladellaposizione,della militanza” arringa sul palco Max Bastoni, consigliere regionaletissimo all’ex europarlamentare Borghezio, con cui facevano le ronde padane negli anni ’90. In soldoni: a Roma si litigano l’involucro – le spoglie porta male – ma la “ciccia” è alla periferia (e non solo) di Milano, tra i “patrioti” di Lealtà Azione – costola italiana dell’arcipelago di movimenti neonazisti e suprematisti bianchi – a cui ...

E in effetti, ripreso da una telecamera nascosta, lo si ascolta parlare con Jonghi di una ' nostra area ' e di una '' per la quale si apre 'un'autostrada' ora che Matteo Salvini è spinto ...