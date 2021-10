La tendenza capelli da seguire ora? I ricci anni ’90 alla Julia Roberts (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da una parte il grande recupero modaiolo degli anni ’90 e di tutte le sue tendenze beauty, dall’altro l’orgoglio curly che, da qualche stagione, prende sempre più piede… Sulla testa! Insomma, il boom del riccio è realtà. Nella scia del trend della naturalezza e dei tratti distintivi che fanno essere uniche ognuna di noi, infatti, tantissime ragazze e celeb hanno smesso di piastrare in modo compulsivo le loro chiome ricce e morbide, abbracciando il loro lato wild. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da una parte il grande recupero modaiolo degli anni ’90 e di tutte le sue tendenze beauty, dall’altro l’orgoglio curly che, da qualche stagione, prende sempre più piede… Sulla testa! Insomma, il boom del riccio è realtà. Nella scia del trend della naturalezza e dei tratti distintivi che fanno essere uniche ognuna di noi, infatti, tantissime ragazze e celeb hanno smesso di piastrare in modo compulsivo le loro chiome ricce e morbide, abbracciando il loro lato wild.

MaryaJannifer : RT @Mortebianca000: Non so perché #Aborto sia di nuovo in tendenza, ma già che ci siamo lancio lo spunto: non esiste alcuna tesi anti-abort… - filippo_francia : RT @Mortebianca000: Non so perché #Aborto sia di nuovo in tendenza, ma già che ci siamo lancio lo spunto: non esiste alcuna tesi anti-abort… - AnarchoCamusian : RT @Mortebianca000: Non so perché #Aborto sia di nuovo in tendenza, ma già che ci siamo lancio lo spunto: non esiste alcuna tesi anti-abort… - MarcoCampa10 : RT @Mortebianca000: Non so perché #Aborto sia di nuovo in tendenza, ma già che ci siamo lancio lo spunto: non esiste alcuna tesi anti-abort… - GiulianoGame19 : RT @Mortebianca000: Non so perché #Aborto sia di nuovo in tendenza, ma già che ci siamo lancio lo spunto: non esiste alcuna tesi anti-abort… -