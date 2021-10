La storia del ragazzo autistico rinchiuso nella palestra di una scuola di Castellammare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo hanno trovato senza indumenti e sporco a causa dei suoi escrementi. Chiuso nella palestra della sua scuola. Il tutto è stato filmato dai genitori di un ragazzo autistico che hanno denunciato l’Istituto Karol Wojtyla, nella periferia di Castellammare (Campania). E non era la prima volta che il giovane veniva chiuso all’interno delle palestra, come confermato dalla stessa dirigente scolastica chiamata a parlare di quanto accaduto lo scorso giovedì 30 settembre. Castellammare, la storia del ragazzo autistico chiuso in palestra “Trattato come un cavallo in una stalla. A scuola non c’è l’operatore socio-sanitario, che dovrebbe occuparsi di lui, e così ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo hanno trovato senza indumenti e sporco a causa dei suoi escrementi. Chiusodella sua. Il tutto è stato filmato dai genitori di unche hanno denunciato l’Istituto Karol Wojtyla,periferia di(Campania). E non era la prima volta che il giovane veniva chiuso all’interno delle, come confermato dalla stessa dirigente scolastica chiamata a parlare di quanto accaduto lo scorso giovedì 30 settembre., ladelchiuso in“Trattato come un cavallo in una stalla. Anon c’è l’operatore socio-sanitario, che dovrebbe occuparsi di lui, e così ...

