La sfida di un’identità aperta come antidoto ai nazionalismi

Anche a distanza di molti anni Il posto degli ebrei di Amos Luzzatto rimane un testo di sconcertante attualità: nonostante il titolo – in apparenza limitato alla sola minoranza ebraica – vi si racconta di ebrei tanto quanto vi si ragiona di Europa. Un'Europa alternativa a quella dei populismi di cui Luzzatto già parlava nel 2003 – anno di pubblicazione del testo oggi riedito da Garzanti (pp. 128, euro 12) con la prefazione di Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

