La sanità post Covid passa dalla tecnologia: la nuova sfida sarà una medicina su misura (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultima tappa all’Istituto di tecnologia del tour organizzato dal gruppo Gedi con il Secolo XIX. Il ruolo degli ospedali e l’assistenza a domicilio al centro del dibattito con medici e manager Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultima tappa all’Istituto didel tour organizzato dal gruppo Gedi con il Secolo XIX. Il ruolo degli ospedali e l’assistenza a domicilio al centro del dibattito con medici e manager

Advertising

COVIDbot_ITA : RT @RegioneMarcheIT: Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal Servizio Sanità - situazione al 08/10/2021 ore 12.00 - AppiaPolis : New post (SANITÀ, DE PALMA: TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO... SARA' UN MURO CONTRO MURO) has been publishe… - RegioneMarcheIT : Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal Servizio Sanità - situazione al 08/10/2021 ore 12.00 - SilvanaSilvamaj : RT @dessere88: SEGNALAZIONI REAZIONI AVVERSE O.S.A. (registrate in AIFA o EUDRA) - da post vaccino (entro 28 gg) - decessi covid (mal cur… - Meie46562069 : RT @dessere88: SEGNALAZIONI REAZIONI AVVERSE O.S.A. (registrate in AIFA o EUDRA) - da post vaccino (entro 28 gg) - decessi covid (mal cur… -