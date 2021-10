La ruota del tempo: una nuova clip dedicata al personaggio di Rosamund Pike (Di venerdì 8 ottobre 2021) Amazon Prime Video ha condiviso una nuova clip tratta dalla serie La ruota del tempo che mostra l'entrata in scena di Rosamund Pike. La serie La ruota del tempo debutterà su Amazon Prime Video il 19 novembre e, durante il New York Comic Con, è stata condivisa una nuova clip che regala qualche anticipazione. Nel video si vede una scena ambientata in una taverna dove entra, in modo inaspettato, al'Lan Mandragoran, interpretato da Daniel Henney, che presenta Moiraine Damodred, ruolo affidato a Rosamund Pike. I due sono alla ricerca di un letto per la notte e attirano l'attenzione di tutti i presenti. La ruota del tempo è la serie ideata come adattamento ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Amazon Prime Video ha condiviso unatratta dalla serie Ladelche mostra l'entrata in scena di. La serie Ladeldebutterà su Amazon Prime Video il 19 novembre e, durante il New York Comic Con, è stata condivisa unache regala qualche anticipazione. Nel video si vede una scena ambientata in una taverna dove entra, in modo inaspettato, al'Lan Mandragoran, interpretato da Daniel Henney, che presenta Moiraine Damodred, ruolo affidato a. I due sono alla ricerca di un letto per la notte e attirano l'attenzione di tutti i presenti. Ladelè la serie ideata come adattamento ...

