La risposta perfetta di Antinelli ai leoni da tastiera che hanno offeso la moglie

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quella di ieri è stata una brutta serata per tutti: il primo ko della nazionale di Roberto Mancini, la prestazione non eccezionale di Paola Ferrari alla guida dello studio e la rissa social di Alessandro. Riavvolgiamo il nastro. Ieri San Siro è stata una vera e propria bolgia, non tanto per la nazionale come sarebbe lecito aspettarsi quanto per l’accoglienza riservata a Donnarumma. Il portiere azzurro è stato tempestato di fischi dall’inizio alla fine della partita. Accoglienza che gli era stata annunciata e che per fortuna, ma ci si sente quasi in colpa a scriverlo, non ha avuto nessun seguito al contrario di quello che si temeva. Io invece sentivo ladigemere dagli spalti — Frenulo INTER MERDA (@Frenulo82) October 6, 2021 Purtroppo una bagarre c’è stata. Quella tra un profilo di sostenitore del Milan, ...