La Raggi saluta il Campidoglio E il condannato Buzzi si frega le mani Il pregiudicato posta un video con la canzone “Ciao” Ma l’ex sindaca lo fulmina | “Sono già tornati”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci mancava proprio Salvatore, capo della cooperativa 29 giugno, che forse ha deciso a sorpresa di fare un “regalo” a Virginiae cioè hato sul suo profilo un ironicoin cui scorrono immagini istituzionale dellacon un sottofondoro, la” di Lucio Dalla. Le ha fatto un regalo perché avere come “nemico”a 12 anni e 10 mesi in appello per l’inchiesta Mondo di Mezzo insieme al “nero” Massimo Carminati (leggi l’articolo), è una sorta di viatico di beatificazione seppur postuma. Siache Carminati hanno però visto cadere l’accusa di “associazione mafiosa” (ex articolo 416 bis). Lasi è limitata a scrivere sotto il ...