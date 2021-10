Advertising

Karlo72624998 : 'La Raggi ha scavalcato Conte'. Nel M5S scoppia il caos per il ballottaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi scavalcato

ilGiornale.it

... " Il caffè con Michetti di fatto haConte. Mi sa che ora a Giuseppe tocca rimettere qualche puntino sulle i... ". Lastrizza l'occhio a Michetti? Alcune fonti M5S definiscono ......conseguenze dopo l'incontro di oggi trae il candidato del centrodestra Enrico Michetti (al quale seguirà quello di lunedì prossimo con Gualtieri). "Il caffè con Michetti di fatto ha...Il sindaco di Roma incontra Michetti e lascia la porta aperta, ma Conte prepara l'endorsement per Gualtieri. Il clima è teso: "Bisogna rimettere qualche puntino sulle i" ...Fibrillazioni in casa M5S in vista dei ballottaggi per le elezioni amministrative 2021. Sul tavolo c'è soprattutto la questione Roma, con il leader pentastellato Giuseppe Conte che, pur avendo speso p ...