La rabbia di Madina fra gli orrori del mondo

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un’opera in cui la musica, intrecciata a doppio filo alla danza, alla parola e al canto, prova a raccontare l’orrore della violenza, il femminile violato e spronato a ritrovare l’onore nella follia del terrorismo suicida, la paura e la rivolta contro la morte, la speranza seppellita dalla ferocia. È la sfida di, nuova produzione del Teatro alla Scala in scena fino al 14 a firma di Fabio Vacchi per la musica, libretto di Emannuelle de Villepin tratto dal suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rabbia Madina

Il Foglio

Posso metterci dentro di tutto: la, il furore, la sofferenza. Scrivere è il mio sfogo, è la cosa che amo fare da sempre. Da bambina, appena ho capito come tenere la penna in mano, ho iniziato ...Posso metterci dentro di tutto: la, il furore, la sofferenza. Scrivere è il mio sfogo, è la cosa che amo fare da sempre. Da bambina, appena ho capito come tenere la penna in mano, ho iniziato ...