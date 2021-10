La proposta shock di 12 Paesi Ue: «Muri e filo spinato contro i migranti». La Svezia: «Non ci sono leggi che lo vietano» (Di venerdì 8 ottobre 2021) I ministri dell’Interno di dodici Paesi europei (Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Repubblica Slovacca) hanno chiesto a Bruxelles per chiedere nuovi metodi per proteggere le frontiere esterne dell’Unione europea. Questo include anche la costruzione di recinzioni e Muri. La richiesta è stata fatta in una lettera indirizzata alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio Ue. Il tema del rafforzamento dei confini esterni dell’Unione è molto caldo: sarà infatti affrontato dalla riunione dei ministri dell’Interno dei 27 oggi, 8 ottobre, in Lussemburgo. La richiesta Nella missiva i 12 Paesi chiedono «nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) I ministri dell’Interno di dodicieuropei (Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Repubblica Slovacca) hanno chiesto a Bruxelles per chiedere nuovi metodi per proteggere le frontiere esterne dell’Unione europea. Questo include anche la costruzione di recinzioni e. La richiesta è stata fatta in una lettera indirizzata alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio Ue. Il tema del rafforzamento dei confini esterni dell’Unione è molto caldo: sarà infatti affrontato dalla riunione dei ministri dell’Interno dei 27 oggi, 8 ottobre, in Lussemburgo. La richiesta Nella missiva i 12chiedono «nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo ...

