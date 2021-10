La Polonia strappa con la Ue | Meloni | “Si può stare in Europa anche a testa alta”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le leggi dellasono ‘superiori’ rispetto a quelle dell’Ue. Alcune parti della legislazione dell’Unione europea non sono compatibili con la Costituzione della. Lo ha stabilito la Corte Suprema polacca, innescando un potenziale conflitto con Bruxelles. “Il tentativo della Corte europea di giustizia di essere coinvolta nei meccanismi legislativi polacchi viola la norme che assegnano la priorità alla Costituzione; e viola le norme che rispettano la sovranità nell’ambito del processo di integrazione europea”: è quanto si legge nel giudizio della Corte polacca. La Commissione europea – questa la conzione- ha utilizzato i Trattati della Ue per giustificare il proprio diritto ad intervenire nelle questioni relative allo stato di diritto in. Per questo, secondo la Corte europea di giustizia, la ...

