La politica dopo l’avvento di Draghi | il leaderismo cambia pelle? Dibattito in diretta web promosso da Polimina

Advertising

fanpage : La decisione arriva dopo la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera di - fanpage : Dopo l'inchiesta #LobbyNera, l'Anpi si rivolge alla Lega: 'Quando cacceranno i fascisti?' #Fanpage - Corriere : Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte di Filippo» - valtaro : #Riforma fiscale, Pietro Senaldi: 'La Lega sta facendo #Politica dopo tanto tempo, Salvini non ...… - valtaro : #Riforma fiscale, Pietro Senaldi: 'La Lega sta facendo politica dopo tanto tempo, Salvini non ...… -

Ultime Notizie dalla rete : politica dopo

Come le è capitato in altre circostanze, la Boldrini ha scelto i social network per sputare veleno: "In un Paese normale,l'inchiesta di Fanpage, ci sarebbe stato un terremoto politico" , ha ...... e ma anche per Marco Travaglio, direttore del Fatto e quantomeno affine alladel ... la Raggi intanto si muove in solitudine e autonomiache neanche uno dei big grillini ha messo la ...Lo ha proclamato Carlo Bonomi, pochi giorni prima delle amministrative, ed è probabile ne sia ancor più convinto dopo il primo turno di lunedì: questo non è tempo di sperimentazioni, di politiche del ...La migliore descrizione di Angela Merkel è proprio lei a fornirla: «Sono entrata in politica tardi, non immaginavo neppure che fosse possibile. Ero nella DDR, pensavo di restarvi fino alla pensione pe ...