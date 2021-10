La paura dell’inflazione cambierà la Bce? Girotondo a due voci (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dev’essere alta la preoccupazione per l’inflazione alla Bce se, dopo la pessima giornata di martedì sulle Borse europee, più membri del consiglio direttivo si sono affrettati a dire che la situazione è sotto controllo. “L’inflazione nell’Eurozona tornerà sotto la soglia del 2 per cento entro un anno”, ha assicurato il governatore della banca di Francia, François Villeroy de Galhau, seguito dalla tedesca Isabel Schnabel, che ha paragonato l’attuale picco a “uno starnuto”. Succede che, come sintetizzano alcuni analisti finanziari, l’aumento dei prezzi dell’energia, con velocità inaspettata, sta gettando “il seme del dubbio” nella fiducia degli investitori preoccupati che la fiammata dei prezzi possa indurre una modifica della politica monetaria in senso più restrittivo. E questo perché esiste il dubbio che da fenomeno transitorio l’inflazione possa diventare ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dev’essere alta la preoccupazione per l’inflazione allase, dopo la pessima giornata di martedì sulle Borse europee, più membri del consiglio direttivo si sono affrettati a dire che la situazione è sotto controllo. “L’inflazione nell’Eurozona tornerà sotto la soglia del 2 per cento entro un anno”, ha assicurato il governatore della banca di Francia, François Villeroy de Galhau, seguito dalla tedesca Isabel Schnabel, che ha paragonato l’attuale picco a “uno starnuto”. Succede che, come sintetizzano alcuni analisti finanziari, l’aumento dei prezzi dell’energia, con velocità inaspettata, sta gettando “il seme del dubbio” nella fiducia degli investitori preoccupati che la fiammata dei prezzi possa indurre una modifica della politica monetaria in senso più restrittivo. E questo perché esiste il dubbio che da fenomeno transitorio l’inflazione possa diventare ...

