Ultime Notizie dalla rete : nuova Adele La "nuova" Adele tra divorzio e album: "Ho cominciato a pensare a me stessa" E' la prima intervista dopo 5 anni e Adele si racconta a 360 gradi. Lo fa su ' Vogue Uk ' che le dedica la cover in cui campeggia la sua immagine super sexy. E' una nuova Adele, che si è lasciata alle spalle il fallimento del matrimonio e dopo l'annuncio del singolo 'Easy on me' è pronta a tornare con un album. La cantante si confessa tra vita privata e lavoro: '...

le squadre di Manuel Agnelli e Mika ... e dopo le Audizioni è toccato ai Bootcamp dare una prima grande cernita ai concorrenti della nuova ... che concede un posto ai Mutonia grazie alla loro versione di Rumor Has It di Adele. La prima ...

Adele, la dieta segreta e le polemiche social: «L'ho fatto per me stessa e per nessun altro»

Adele è tornata: "I kg persi? L'ho fatto per me stessa e per nessun altro" Dopo sei anni di silenzio e un divorzio, Adele è tornata. Il 15 ottobre uscirà in radio "Easy on Me", primo singolo estratto dal suo nuovo e attesissimo album, 30, che la cantante britannica ha voluto ...

