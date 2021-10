La NASA pronta alla folle missione per deviare un asteroide che può colpire la Terra: ultima possibilità? (Di venerdì 8 ottobre 2021) In meno di un anno scatterà una delle missioni senza dubbio più folli e chiacchierate della NASA, l’agenzia spaziale americana, ovvero, quella di deviare l’orbita di un asteroide. Questa mission scatterà il due ottobre dell’anno che verrà, 2022, e come è noto è denominata DART, acronimo di Double Asteroid Redirection Test. Al via a breve la missione Dart della NASA: i dettagli (Foto Esa)Gli Stati Uniti, in collaborazione con l’Esa, l’agenzia europea spaziale, vorranno cercare di capire se sarà possibile cambiare la traiettoria di un corpo celeste nel caso in cui uno di questi, in un futuro non troppo lontano, decidesse di virare verso il nostro pianeta: saremo in grado di salvarci? asteroide ha sorvolato la Terra durante l’equinozio (Foto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) In meno di un anno scatterà una delle missioni senza dubbio più folli e chiacchierate della, l’agenzia spaziale americana, ovvero, quella dil’orbita di un. Questa mission scatterà il due ottobre dell’anno che verrà, 2022, e come è noto è denominata DART, acronimo di Double Asteroid Redirection Test. Al via a breve laDart della: i dettagli (Foto Esa)Gli Stati Uniti, in collaborazione con l’Esa, l’agenzia europea spaziale, vorranno cercare di capire se sarà possibile cambiare la traiettoria di un corpo celeste nel caso in cui uno di questi, in un futuro non troppo lontano, decidesse di virare verso il nostro pianeta: saremo in grado di salvarci?ha sorvolato ladurante l’equinozio (Foto ...

