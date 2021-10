La Mercedes cambia il motore di Hamilton: 10 posizioni di penalità in griglia di partenza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era nell'aria, ora è ufficiale: la Mercedes ha deciso di rompere gli indugi e cambia l'unità endotermica della power unit di Lewis Hamilton. Questo significa che nel GP di Turchia di questo fine ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era nell'aria, ora è ufficiale: laha deciso di rompere gli indugi el'unità endotermica della power unit di Lewis. Questo significa che nel GP di Turchia di questo fine ...

Giancagt6 : Mercedes cambia il motore di Hamilton: perde 10 posizioni in griglia - Motorsport_IT : #F1 | #Mercedes cambia il motore di #Hamilton: perde 10 posizioni in griglia #Formula1 | #TurkishGP ???? - Gazzetta_it : La Mercedes cambia il motore di Hamilton: 10 posizioni di penalità in griglia di partenza #GPTurchia - racc9nti : Mercedes Sosa - Todo cambia (Tutto Cambia - Sottotitoli in italiano) - Autoprove : ? #MercedesBenz punta sul settore #camion -