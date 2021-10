La lobby nera, Borghezio e la Terza Lega che vuole andare oltre Salvini nell’inchiesta di Fanpage (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è una Terza Lega che vuole andare oltre Matteo Salvini? L’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera andata in onda ieri a Piazzapulita ha raccontato ieri dell’alleanza tra il gruppo di Roberto Jonghi Lavarini, il Barone Nero, il movimento Lealtà Azione e alcuni esponenti di primo piano del Carroccio. Il cronista infiltrato di Fanpage, che si presenta come imprenditore, nel nuovo filmato è ancora a fianco di Jonghi Lavarini. E con lui incontra anche l’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio. Il quale starebbe portando avanti una «strategia per formare una corrente di estrema destra nella Lega». Nel video, durante un appuntamento in cui sono presenti anche militanti di Lealtà Azione e il ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è unacheMatteo? L’inchiesta disullaandata in onda ieri a Piazzapulita ha raccontato ieri dell’alleanza tra il gruppo di Roberto Jonghi Lavarini, il Barone Nero, il movimento Lealtà Azione e alcuni esponenti di primo piano del Carroccio. Il cronista infiltrato di, che si presenta come imprenditore, nel nuovo filmato è ancora a fianco di Jonghi Lavarini. E con lui incontra anche l’ex eurodeputato leghista Mario. Il quale starebbe portando avanti una «strategia per formare una corrente di estrema destra nella». Nel video, durante un appuntamento in cui sono presenti anche militanti di Lealtà Azione e il ...

