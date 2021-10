La lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro: ci sono cinque italiani (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Equipe ha diffuso il nome dei 30 nominati per il Pallone d’Oro, presenti cinque italiani ma non c’è Chiesa L’Equipe ha diffuso i 30 nomi dei giocatori candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. Nella lista ci sono cinque italiani che hanno vinto l’Europeo, ma tra questi non figura Federico Chiesa. Di calciatori della Serie A presenti anche Lautaro Martinez e Simon Kjaer. LA lista DEI NOMINATI: Cesar Azpilicueta, Niccolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, éhil Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Equipe ha diffuso il nome dei 30 nominati per il, presentima non c’è Chiesa L’Equipe ha diffuso i 30 nomi dei giocatorialla vittoria del. Nellaciche hanno vinto l’Europeo, ma tra questi non figura Federico Chiesa. Di calciatori della Serie A presenti anche Lautaro Martinez e Simon Kjaer. LADEI NOMINATI: Cesar Azpilicueta, Niccolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, éhil Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad ...

