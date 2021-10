“La Juventus non lotterà per lo Scudetto”, la dura sentenza del noto opinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvonimir Boban, ex fantasista del Milan, è intervenuto parlando della corsa Scudetto e della Juventus. L’opinionista, secondo quanto detto a Sportweek, vede molto bene il Napoli e l’Inter ma particolari le sue parole sulla Vecchia Signora allenata da Massimiliano Allegri: Milan, Zvonimir Boban “Dico il Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. La Juve? Allegri è un leader, ma i bianconeri giocano soprattutto di rimessa: ha cursori e qualità individuali, ma non chi permette di gestire le gare. Non credo possa lottare per lo Scudetto” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Inter e Juventus sullo stesso obiettivo di mercato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvonimir Boban, ex fantasista del Milan, è intervenuto parlando della corsae della. L’, secondo quanto detto a Sportweek, vede molto bene il Napoli e l’Inter ma particolari le sue parole sulla Vecchia Signora allenata da Massimiliano Allegri: Milan, Zvonimir Boban “Dico il Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. La Juve? Allegri è un leader, ma i bianconeri giocano soprattutto di rimessa: ha cursori e qualità individuali, ma non chi permette di gestire le gare. Non credo possa lottare per lo” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Inter esullo stesso obiettivo di mercato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

