La FIFA pensa di posticipare i Mondiali per Club al 2022

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo quanto riporta l’Associated Press, laavrebbe intenzione diil Mondiale perall’inizio del prossimo anno a causa delle sfide legate all’emergenza Coronavirus. Nella nota si ricorda anche che il Giappone si è ritirato dall’organizzazione del torneo, inizialmente in programma a dicembre 2021. L’idea sarebbe quella di disputarli in Qatar tra gennaio e febbraio, così da testare i nuovi stadi in vista deiLadovrebbe già organizzare l’Arab Cup a dicembre in Qatar come parte dei preparativi per la Coppa del Mondo che si disputerà tra poco più di un anno. Il Mondiale perpotrebbe attirare una fanbase più globale, con il Chelsea qualificato come vincitore della Champions League. L'articolo ilNapolista.