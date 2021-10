La fidanzata di Khasoggi sul cambio di proprietà del Newcastle | «Una vergogna»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladel giornalista Jamalassassinato nel consolato saudita di Istanbul commenta ildidelHatice Cengiz,di Jamal– il giornalista ucciso nel 2018 nel consolato saudita di Istanbul – si è espressa suldidel, passato al fondo PIF dell’Arabia Saudita. LE PAROLE – «E’ unaper il calcio inglese. Sono molto triste. Immagino che il denaro sia più importante di qualsiasi cosa in questo mondo. Come possono i giocatori, i tifosi e l’allenatore delvenire a patti con questa situazione? Dove sono i valori, dove sono i diritti umani, la responsabilità e la giustizia per tutti? Mi spezza ...