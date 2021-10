LA FAMIGLIA ADDAMS 2: in anteprima il trailer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo l’incredibile successo del primo capitolo, sarà presentato ad Alice nella città – sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre) – La FAMIGLIA ADDAMS 2, sequel d’animazione che segna il ritorno sul grande schermo della FAMIGLIA più spaventosa di tutti i tempi. Cast vocale Virginia Raffaele (Morticia), Pino Insegno (Gomez), Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli (Pugsley) e Loredana Bertè (Nonna ADDAMS) tornano a dare voce ai componenti di questa stramba FAMIGLIA, e saranno protagonisti di un red carpet “da brivido” dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Uscita Diretta da Greg Tiernan e ancora, Conrad Vernon, la pellicola di animazione sarà al cinema il 28 ottobre distribuito da Eagle Pictures, per un Halloween da paura! LA ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo l’incredibile successo del primo capitolo, sarà presentato ad Alice nella città – sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre) – La2, sequel d’animazione che segna il ritorno sul grande schermo dellapiù spaventosa di tutti i tempi. Cast vocale Virginia Raffaele (Morticia), Pino Insegno (Gomez), Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli (Pugsley) e Loredana Bertè (Nonna) tornano a dare voce ai componenti di questa stramba, e saranno protagonisti di un red carpet “da brivido” dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Uscita Diretta da Greg Tiernan e ancora, Conrad Vernon, la pellicola di animazione sarà al cinema il 28 ottobre distribuito da Eagle Pictures, per un Halloween da paura! LA ...

