La diretta del Festival di geopolitica (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'8 e il 9 ottobre va in scena a Catania la quinta edizione di Mare Liberum, il Festival di geopolitica della rivista Eastwest nato dalla collaborazione con l'Associazione Diplomatici. I copromotori di quest'anno sono: Linkiesta, l'Università di Catania, La Sicilia, SkyTG24, Fondazione Sicilia e il Comune di Catania. Tra gli ospiti: Bill Clinton, Francesco De Gregori, Emma Bonino, Angelino Alfano, Brando Benifei, Claudio Corbino, Giuseppe Scognamiglio, Dubravka Suica (vice presidente della Commissione Ue), Fabio Massimo Castaldo e tanti altri ancora. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Linkiesta.it.

