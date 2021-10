La Cassa dei Dottori Commercialisti: Emergenza Covid, ai professionisti napoletani nel 2020 oltre 1 mln € (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aumenta il numero di iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti di Napoli che passa da 3.897 a 3.949 professionisti (+1,3%), pari al 54% del totale in Campania e al 5% del totale in Italia. Il dato diventa più rilevante nel caso delle dottoresse commercialiste, il cui numero tra il 2019 e il 2020 ha fatto registrare un + 2,9% con un incremento più alto rispetto a quello che si registra livello regionale (+2,1%) e nettamente superiore anche al dato nazionale (+1,9%). Nonostante questo, meno di un iscritto ogni 4 è donna a Napoli, dove si registra un’incidenza femminile del 22% che, seppur in crescita rispetto al 21,7% del 2019, rimane decisamente al di sotto della media campana (24,8%) e di quella italiana (32,9%, oltre 11 punti percentuali di scarto). Anche dal punto di vista ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aumenta il numero di iscritti alladi Napoli che passa da 3.897 a 3.949(+1,3%), pari al 54% del totale in Campania e al 5% del totale in Italia. Il dato diventa più rilevante nel caso delle dottoresse commercialiste, il cui numero tra il 2019 e ilha fatto registrare un + 2,9% con un incremento più alto rispetto a quello che si registra livello regionale (+2,1%) e nettamente superiore anche al dato nazionale (+1,9%). Nonostante questo, meno di un iscritto ogni 4 è donna a Napoli, dove si registra un’incidenza femminile del 22% che, seppur in crescita rispetto al 21,7% del 2019, rimane decisamente al di sotto della media campana (24,8%) e di quella italiana (32,9%,11 punti percentuali di scarto). Anche dal punto di vista ...

