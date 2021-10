La casa di cartapesta | viaggio nella sede del M5s voluta da Conte Sfarzo e desolazione

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Virginia Raggi? Per carità. Mai messo piede lì dentro. Anzi se lo incontra, a, gliene dice quattro. Altro che visitare la nuova, la primadel partito. La sindaca uscente è furiosa con il presidente del M5s. Lo accusa di essersela data a gambe la sera della disfatta di Roma (“signori miei, i veri leader mettono la faccia sulle sconfitte, non sulle vittorie”, si sfoga lei). Poi adesso, sempre, dalla Sicilia sta dicendo che Roberto Gualtieri “è una persona di valore: ha la possibilità di far bene”. La grillina legge la dichiarazione e dice a chi la chiama: “Il 20 per cento è mio, non di!!!” (Oggi Raggi si prenderà un caffè con Enrico Michetti, lunedì con l’altro candidato dem). Insomma, appena si chiede alla (non ancora) ex sindaca se si farà un giro ...