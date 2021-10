Kylie Minogue, fuori il nuovo singolo “A second to midnight” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Kylie Minogue TORNA CON UN nuovo singolo (E UN nuovo ALBUM!) L’icona pop Kylie Minogue pubblica il suo nuovo singolo “A second to midnight” insieme a Years & Years, progetto musicale solista britannico. Ecco tutti i dettagli. È disponibile su tutte le piattaforme digitali “A second to midnight”, il nuovo singolo dell’icona pop Kylie Minogue, co-scritto e registrato insieme all’incredibile Years & Years. Online a questo link anche il video ufficiale del brano, girato dalla regista e collaboratrice di lunga data Sophie Muller nella storica Collins’ Music Hall di Londra. Il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)TORNA CON UN(E UNALBUM!) L’icona poppubblica il suo“Ato” insieme a Years & Years, progetto musicale solista britannico. Ecco tutti i dettagli. È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ato”, ildell’icona pop, co-scritto e registrato insieme all’incredibile Years & Years. Online a questo link anche il video ufficiale del brano, girato dalla regista e collaboratrice di lunga data Sophie Muller nella storica Collins’ Music Hall di Londra. Il ...

