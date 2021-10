Advertising

DiMarzio : #BallonDor | Anche Simon #Kjaer presente fra i 30 candidati: un premio alla stagione e all'eroico gesto ad… - dade494 : RT @J__kcaj: 2 persone abbiamo insultato pesantemente quando sono arrivate: Stefano Pioli e Simon Kjaer Uno ci ha riportato in Champions e… - CCokina12 : RT @J__kcaj: 2 persone abbiamo insultato pesantemente quando sono arrivate: Stefano Pioli e Simon Kjaer Uno ci ha riportato in Champions e… - PianetaMilan : #Kjaer candidato al Pallone d’Oro, il danese: “2021 anno fantastico. Grazie!” #BallonDor #ACMilan #Milan… - enzo2122 : RT @DiMarzio: #BallonDor | Anche Simon #Kjaer presente fra i 30 candidati: un premio alla stagione e all'eroico gesto ad #Euro2020 https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Kjaer candidato

La giuria del prestigioso riconoscimento istituito da France Football haBarella, Bonucci,... Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kantè, Simon, Robert ...Mentre Valerio ha una visione completamente diversa: "Invidio chi si scandalizza peral Pallone d'oro: è abbastanza giovane o disinteressato al calcio da non ricordare il vincitore ...France Football ha stilato la lista ufficiale dei 30 finalisti, candidati, al pallone d’oro 2021. L’ultimo ad aver vinto questo prestigioso premio individuale è stato Lionel Messi nel 2019, dopo che n ...Harry Kane. Gianluigi Donnarumma. Karim Benzema. Raheem Sterling. Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — France Football (@francefootball) October 8, 2021. Here are our first nominees for the 202 ...