Juventus Women | Girelli e Bonansea out contro il Napoli

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le ragazze guidate da Joe Montemurro si preparano in vista della sfidail, in programma sabato 9 ottobre alle ore 14:30. Momento positivo ????? Squad List for tomorrow’s home clash! ?#Juve#ForzaJuve—(@FC) October 8, 2021 Le bianconere sono reduci da un grande momento: la vittoria in rimontala Roma della scorsa settimana e il grande debuttoil Servette in Champions League. Una stagione che vede le campionesse in carica ancora imbattute ma con un Sassuolo che non intende mollare. Poco fa mister Montemurro ha diramato le convocazioni lasciando a casa due pedine importantissime:non al top della loro condizione ...