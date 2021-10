Juventus, sorpresa inaspettata durante l’allenamento: Pjanic in visita ad Allegri (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara gradualmente alla ripresa del campionato, sebbene siano molteplici i convocati in Nazionale bianconeri e dunque assenti. Seduta mattutina in data venerdì 8 ottobre, al fine di preparare l’amichevole del 9 ottobre contro l’Alessandria, la quale andrà in scena alla Continassa. Mentre i riflettori erano puntati su Kaio Jorge, al rientro a pieno regime e atteso dall’importante prosieguo della stagione, il tecnico della Juventus ha ricevuto una sorpresa inaspettata. A varcare i cancelli della struttura bianconera vi era, infatti, Miralem Pjanic, perno del centrocampo Allegriano durante la prima esperienza dell’ex Milan a Torino. L’attuale centrocampista del Besiktas ha ben pensato di far visita ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladi Massimilianosi prepara gradualmente alla ripresa del campionato, sebbene siano molteplici i convocati in Nazionale bianconeri e dunque assenti. Seduta mattutina in data venerdì 8 ottobre, al fine di preparare l’amichevole del 9 ottobre contro l’Alessandria, la quale andrà in scena alla Continassa. Mentre i riflettori erano puntati su Kaio Jorge, al rientro a pieno regime e atteso dall’importante prosieguo della stagione, il tecnico dellaha ricevuto una. A varcare i cancelli della struttura bianconera vi era, infatti, Miralem, perno del centrocampoanola prima esperienza dell’ex Milan a Torino. L’attuale centrocampista del Besiktas ha ben pensato di far...

