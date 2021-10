Juventus | retroscena Aguero | Cherubini ci aveva provato a fine agosto

(Di venerdì 8 ottobre 2021)Juve,: tentativo all’ultimo giorno di mercato!ha fatto di tutto per convincere l’argentino Come racconta il quotidiano spagnolo Sport dopo l’addio di Cristiano Ronaldo lahainsistentemente a portarea Torino. Dopo un precedente sondaggio andato a vuoto, nell’ultimo giorno di mercato il club bianconero è sceso in campo con argomenti pesanti per convincere l’argentino del Barcellona. Quest’ultimo, appena trasferitosi in blaugrana ma rimasto profondamente deluso dalla cessione di Messi, ha comunque preferito restare in Catalogna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - gilnar76 : Aguero-Juve, retroscena: tentativo all’ultimo giorno! Cherubini ha fatto di tutto #Finoallafine #Forzajuve… - gilnar76 : Allegri alla Juve, il retroscena: «Vi racconto cosa ha fatto quando è tornato» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - FantaMasterApp : 'Fiorentina, addio Vlahovic a gennaio: retroscena Juve e la rivoluzione al fantacalcio' - _Morik92_ : La mia intervista a Mamadou #Bamba che svela come ha convinto #Kean a trasferirsi alla #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus retroscena

Juventus News 24

Calciomercato, spunta ilclamoroso: Paratici era riuscito nel colpo, ma la società ha detto di no al prestito Unclamoroso. Che dimostra come lacon uno dei suoi dirigenti ...Calciomercato, il noto obiettivo dei bianconeri ora a Torino per disputare la Nations ... L'Equipe ha infatti parlato di undella scorsa estate in cui il Psg, prima di acquistare ...%%excerpt%% La Juventus in estate aveva cercato Sergio Aguero per rimpiazzare la partenza di Ronaldo ma l'argentino decise di restare al Barcellona ...La Juventus del dopo Ronaldo ha sicuramente svoltato, costi più contenuti, ma anche un livello di gol diverso, non solo incentrato su un unico calciatore. Dalla Joya i bianconeri si attendono almeno u ...