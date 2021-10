Juventus, Pjanic in visita alla Continassa: ecco il motivo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Miralem Pjanic, centrocampista ex Juventus ora in forza al Besiktas, è stato corteggiatissimo dai bianconeri nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma, nonostante anche mister Massimiliano Allegri lo avesse fortemente cercato, l’operazione non si è concretizzata per problemi principalmente di natura economica. Questa mattina, Sky Sport ha dato la notizia della presenza del giocatore bosniaco alla Continassa, sede dello Juventus Training Center. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, chi parte a gennaio? Il tutto, ovviamente, ha alimentato ancora una volta le voci di un suo possibile ritorno con la maglia della Vecchia Signora, se non fosse che gli stessi giornalisti hanno poi smentito, annunciando che si è trattato solamente di una visita di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Miralem, centrocampista exora in forza al Besiktas, è stato corteggiatissimo dai bianconeri nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma, nonostante anche mister Massimiliano Allegri lo avesse fortemente cercato, l’operazione non si è concretizzata per problemi principalmente di natura economica. Questa mattina, Sky Sport ha dato la notizia della presenza del giocatore bosniaco, sede delloTraining Center. LEGGI ANCHE: Calciomercato, chi parte a gennaio? Il tutto, ovviamente, ha alimentato ancora una volta le voci di un suo possibile ritorno con la maglia della Vecchia Signora, se non fosse che gli stessi giornalisti hanno poi smentito, annunciando che si è trattato solamente di unadi ...

