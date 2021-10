Juventus, Marotta: «Haaland era vicino. Ecco la verità su Cristiano Ronaldo» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento: le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni sulla Juventus. RIMPIANTO ALLA Juventus – «Alla Juve potevo prendere Haaland per 2 mln. A volte c’è bisogno di concedere un extra budget quando tutti ti dicono che sei davanti ad un campione. Haaland in Italia? Assolutamente impossibile, siamo campionato di transizione ormai. Vedi Lukaku». Cristiano Ronaldo – «Contrario all’arrivo di Ronaldo? Io ho espresso la mia valutazione: tutti lo vorrebbero, è un campione e da loro impari sempre. Ha una cultura del lavoro massima. Poi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento: le sue dichiarazioni Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni sulla. RIMPIANTO ALLA– «Alla Juve potevo prendereper 2 mln. A volte c’è bisogno di concedere un extra budget quando tutti ti dicono che sei davanti ad un campione.in Italia? Assolutamente impossibile, siamo campionato di transizione ormai. Vedi Lukaku».– «Contrario all’arrivo di? Io ho espresso la mia valutazione: tutti lo vorrebbero, è un campione e da loro impari sempre. Ha una cultura del lavoro massima. Poi ...

