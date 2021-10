Juventus, l’ex Conte corteggiato dal principe del Newcastle (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri il mondo della Premier League è stato scosso dalla cessione del Newcastle da parte dell’ormai ex proprietario Mike Ashley. Il miliardario ha ceduto il 100% delle quote della società al prezzo di 300 milioni di sterline. La nuova proprietà saudita ha già annunciato una rivoluzione che i Geordies (così sono chiamati i tifosi dei Magpies) aspettano da 14 anni. Una rivoluzione che potrebbe avere come condottiero proprio l’ex bianconero Antonio Conte, attualmente senza panchina Il fondo di Riad e gli investimenti del principe I Paesi limitrofi come Emirati Arabi (alla guida del Manchester City) e Qatar (proprietari del PSG) si sono già affacciati al grande calcio europeo e più passa il tempo più il loro potere continua a screscere. L’idea del principe Mohammed bin Salman, a capo del fondo di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri il mondo della Premier League è stato scosso dalla cessione delda parte dell’ormai ex proprietario Mike Ashley. Il miliardario ha ceduto il 100% delle quote della società al prezzo di 300 milioni di sterline. La nuova proprietà saudita ha già annunciato una rivoluzione che i Geordies (così sono chiamati i tifosi dei Magpies) aspettano da 14 anni. Una rivoluzione che potrebbe avere come condottiero propriobianconero Antonio, attualmente senza panchina Il fondo di Riad e gli investimenti delI Paesi limitrofi come Emirati Arabi (alla guida del Manchester City) e Qatar (proprietari del PSG) si sono già affacciati al grande calcio europeo e più passa il tempo più il loro potere continua a screscere. L’idea delMohammed bin Salman, a capo del fondo di ...

