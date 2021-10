Juventus, Kean in dubbio nella sfida contro il Belgio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo la redazione de Il Corriere dello Sport, Moise Kean potrebbe andare via dal ritiro della nazionale dopo che lo scontro con Laporte gli ha provocato un trauma e costretto ad indossare un collare in via precauzionale. Una brutta notizia per Allegri costretto a fare a meno di Alvaro Morata nel big match contro la Roma. Un attacco senza punte Moise Kean, giocatore della JuventusLa prestazione di Moise Kean, nella sconfitta degli azzurri contro la Spagna, non è stata di certo entusiasmante. Il ragazzo però, va detto, è entrato in un momento della partita in cui il risultato era altamente compromesso, con una squadra che in 10 contro 11 non poteva fare molto di più. L’ex PSG, al di là della sconfitta degli azzurri, non è di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo la redazione de Il Corriere dello Sport, Moisepotrebbe andare via dal ritiro della nazionale dopo che lo scon Laporte gli ha provocato un trauma e costretto ad indossare un collare in via precauzionale. Una brutta notizia per Allegri costretto a fare a meno di Alvaro Morata nel big matchla Roma. Un attacco senza punte Moise, giocatore dellaLa prestazione di Moisesconfitta degli azzurrila Spagna, non è stata di certo entusiasmante. Il ragazzo però, va detto, è entrato in un momento della partita in cui il risultato era altamente compromesso, con una squadra che in 1011 non poteva fare molto di più. L’ex PSG, al di là della sconfitta degli azzurri, non è di ...

