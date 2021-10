Juventus, i tifosi acclamano Pogba: la reazione del centrocampista – VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Paul Pogba a Torino: così hanno reagito i tifosi della Juventus fuori dall’hotel della Francia – VIDEO I tifosi della Juventus non hanno dubbi: Paul Pogba è il vero sogno di mercato. Il centrocampista del Manchester United è tornato a Torino in questi giorni, e ieri sera è sceso in campo all’Allianz Stadium nel match di Nations League tra Belgio e Francia. Come raccolto in esclusiva da Juventusnews24, i sostenitori bianconeri hanno atteso a lungo l’arrivo di Paul davanti all’hotel in cui alloggia la Nazionale transalpina. Tanto affetto per l’ex Juventus, che ha risposto con un saluto ai tanti cori rivolti nei suoi confronti. I tifosi della #Juve rivogliono #Pogba! Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Paula Torino: così hanno reagito idellafuori dall’hotel della Francia –dellanon hanno dubbi: Paulè il vero sogno di mercato. Ildel Manchester United è tornato a Torino in questi giorni, e ieri sera è sceso in campo all’Allianz Stadium nel match di Nations League tra Belgio e Francia. Come raccolto in esclusiva danews24, i sostenitori bianconeri hanno atteso a lungo l’arrivo di Paul davanti all’hotel in cui alloggia la Nazionale transalpina. Tanto affetto per l’ex, che ha risposto con un saluto ai tanti cori rivolti nei suoi confronti. Idella #Juve rivogliono #! Il ...

