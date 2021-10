Juventus | i malumori di Ramsey | «Al Galles mi gestiscono meglio»

Leggi su footdata

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante la sosta per le nazionali, Aaronha trovato l’occasione per lanciare una piccola frecciatina alla. Dal ritiro della nazionale del, il centrocampista classe 1990 ha fatto riferimento alla non perfetta e accurata gestione che viene fatta di lui nel club bianconero: “Filosofia e metodi di allenamento sono diversi nella Juve rispetto a quelli svolti con la nazionale del. In Nazionale c’è gente che da anni è abituata a gestirmi e che sa come tirare fuori ildi me, aiutandomi a giocare tante partite consecutive, come ho potuto dimostrare a Euro 2020. Mi sento bene quando vengo gestito correttamente e quando ho l’opportunità di giocare regolarmente”. Poiha fatto riferimento anche a cosa andrebbe gestito, ossia le ...