Juventus, gli infortuni preoccupano Allegri: slitta un rientro (Di venerdì 8 ottobre 2021) C'è grande preoccupazione in casa Juventus per la condizioni di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, infatti, potrebbe rimanere fuori più del previsto a causa del problema accusato contro la Sampdoria. RECUPERO MORATA: LA DATA Juventus Morata Allegri L'ex Atletico salterà sicuramente le gare contro Roma e Zenit ma è in forte dubbio anche per il big match di campionato contro l'Inter. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Intanto Allegri pensa a come sostituirlo e a qualche variazione tattica. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

