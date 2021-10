Juventus, gli auguri a Cabrini e il ricordo dei tanti successi in bianconero (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Juventus ha deciso di omaggiare oggi su Twitter una delle leggende del club bianconero, Antonio Cabrini che oggi compie 64 anni. Oltre 4??0??0?? presenze con la maglia bianconera. ??Con noi ha vinto letteralmente tutto. ?tanti auguri ad ??????? ???????! ? #ForzaJuve pic.twitter.com/QQtENew88z— JuventusFC (@Juventusfc) October 8, 2021 Un nome legato alla Vecchia Signora I 13 anni in bianconero testimoniano una carriera donata totalmente alla causa bianconera. Un legame così autentico che per Antonio Cabrini il derby della Mole, a quei tempi valeva lo scudetto, non è mai stato un incontro come gli altri. Il primo derby lo gioca all’età di 19 anni e prima di quella sfida, Bell’Antonio aveva collezionato solamente 4 presenze, 2 ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha deciso di omaggiare oggi su Twitter una delle leggende del club, Antonioche oggi compie 64 anni. Oltre 4??0??0?? presenze con la maglia bianconera. ??Con noi ha vinto letteralmente tutto. ?ad ??????? ???????! ? #ForzaJuve pic.twitter.com/QQtENew88z—FC (@fc) October 8, 2021 Un nome legato alla Vecchia Signora I 13 anni intestimoniano una carriera donata totalmente alla causa bianconera. Un legame così autentico che per Antonioil derby della Mole, a quei tempi valeva lo scudetto, non è mai stato un incontro come gli altri. Il primo derby lo gioca all’età di 19 anni e prima di quella sfida, Bell’Antonio aveva collezionato solamente 4 presenze, 2 ...

Advertising

EnricoTurcato : Aaron #Ramsey 14 milioni netti ricevuti dalla Juventus nelle ultime 2 stagioni Oltre il 50% delle partite total… - romeoagresti : Nel principio d’accordo trovato tra la #Juventus e #Dybala, la parte fissa del rinnovo - attraverso determinati obi… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - Luke_Cavallero : RT @EnricoTurcato: Aaron #Ramsey 14 milioni netti ricevuti dalla Juventus nelle ultime 2 stagioni Oltre il 50% delle partite totali sal… - ilariadituccio : RT @girpell: [Marcello Chirico] Pogba tornerebbe molto volentieri alla Juventus, ma sa anche che in questo momento la Juve non potrebbe ac… -