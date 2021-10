Juventus, Exor deposita candidati per il Consiglio di amministrazione: assemblea il 29 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Primi passi ufficiali in casa Juventus verso l’assemblea ordinaria degli azionisti fissata per il 29 ottobre. Exor ha infatti comunicato la lista dei candidati per entrare nel CdA bianconero e nel collegio sindacale. Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, i candidati sono Massimo Della Ragione, Maurizio Arrivabene, Kathryn Frances Fink, Andrea Agnelli, Laurence Siouffi-Debroux, Pavel Nedved, Giorgio Tacchia, Laura Zanetti, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio. Roberto Spada, Maria Cristina Zoppo e Alessandro Forte sono invece i candidati per la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale, con Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani candidati alla carica di sindaco supplente. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Primi passi ufficiali in casaverso l’ordinaria degli azionisti fissata per il 29ha infatti comunicato la lista deiper entrare nel CdA bianconero e nel collegio sindacale. Per quanto riguarda ildi, isono Massimo Della Ragione, Maurizio Arrivabene, Kathryn Frances Fink, Andrea Agnelli, Laurence Siouffi-Debroux, Pavel Nedved, Giorgio Tacchia, Laura Zanetti, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio. Roberto Spada, Maria Cristina Zoppo e Alessandro Forte sono invece iper la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale, con Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignanialla carica di sindaco supplente. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus Ufficiale la lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione bianconero - DelHicham : RT @CalcioFinanza: Chi sono i prescelti di #Exor per il collegio sindacale della #Juventus: tutti i profili - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Chi sono i prescelti di Exor per il CdA della Juventus: dal banker Massimo Della Ragione all'uomo di fiducia di Andrea A… - CalcioFinanza : Chi sono i prescelti di Exor per il CdA della Juventus: dal banker Massimo Della Ragione all'uomo di fiducia di And… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Chi sono i prescelti di Exor per il CdA della Juve: La Juventus ha reso noti i prescelti da Ex… -