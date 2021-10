Juventus, caso Ramsey: dura frecciata ai bianconeri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il matrimonio tra Aaron Ramsey e la Juventus non è mai decollato, adesso però sempre giunto ai minimi storici. Pochissimi alti e tanti momenti bui, poche presenze e tanti periodi vissuti in infermeria. Sia Sarri che Pirlo non hanno potuto contare su un suo apporto continuo nel tempo e il gallese ha collezionato con la maglia bianconera 69 presenze dalla stagione 19/20 ad oggi, con sole 3 partite giocate per tutti i 90 minuti. Le dichiarazioni dal ritiro del Galles Ramsey ha parlato ai microfoni di FowTv, canale ufficiale della federcalcio gallese: “Qui lavoro con gente che mi conosce da anni e sanno come far uscire il meglio da me e mantenermi nelle migliori condizioni fisiche per molte partite. Ho dimostrato di stare bene durante l’Europeo. Sto bene e sono pronto”. Il paradosso tra club e ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il matrimonio tra Aarone lanon è mai decollato, adesso però sempre giunto ai minimi storici. Pochissimi alti e tanti momenti bui, poche presenze e tanti periodi vissuti in infermeria. Sia Sarri che Pirlo non hanno potuto contare su un suo apporto continuo nel tempo e il gallese ha collezionato con la maglia bianconera 69 presenze dalla stagione 19/20 ad oggi, con sole 3 partite giocate per tutti i 90 minuti. Le dichiarazioni dal ritiro del Gallesha parlato ai microfoni di FowTv, canale ufficiale della federcalcio gallese: “Qui lavoro con gente che mi conosce da anni e sanno come far uscire il meglio da me e mantenermi nelle migliori condizioni fisiche per molte partite. Ho dimostrato di stare benente l’Europeo. Sto bene e sono pronto”. Il paradosso tra club e ...

Advertising

ilnapolionline : Lello Carlino (pres. Napoli femm.): 'Domani La7 trasmetterà la sfida contro la Juventus. Ecco cosa prometto in caso… - ContropiedeA : Attualmente il 21 e il 22 dicembre è in programma il turno infrasettimanale prima della pausa natalizia: in caso di… - Augusto_Roma_ : @FabioLoGiudice4 @ZZiliani Tranquillo, ora ci porterà nuovi argomenti sportivi interessanti. Ricomincerà con i suoi… - tuttoatalanta : Il caso Dusan Vlahovic continua a far rumore: Juventus in prima fila, c'è anche il Milan - Alessan40503968 : RT @Nebbia062: @mirkonicolino Tesoro, ma che aspetti a tornare in Galles? Non è, per caso, che adori i metodi di pagamento della Juventus? -