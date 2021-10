Jovanotti, la lotta contro il cancro della figlia: la testimonianza a ‘Ieo per le donne’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il cantante ha reso la sua testimonianza come padre di una paziente oncologica: sua figlia Teresa lotta contro il tumore Jovanotti, in teatro, al Manzoni di Milano, ha raccontato la sua esperienza come padre di una paziente oncologica. La sua toccante testimonianza è stata resa all’annuale riunione ‘Ieo per le donne’ dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. “Qualche anno fa mia figlia Teresa ha scoperto di avere un nodulo al seno e allora ho fatto una telefonata all’Ieo. Mi hanno passato Paolo Veronesi. Allo Ieo ho trovato degli amici. Poi per fortuna il nodulo si è dimostrato non preoccupante: un fibroadenoma. Si dice così, no? Ormai conosco anche questi termini”. La battaglia di Teresa e la sua famiglia è iniziata un paio di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il cantante ha reso la suacome padre di una paziente oncologica: suaTeresail tumore, in teatro, al Manzoni di Milano, ha raccontato la sua esperienza come padre di una paziente oncologica. La sua toccanteè stata resa all’annuale riunioneper ledell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. “Qualche anno fa miaTeresa ha scoperto di avere un nodulo al seno e allora ho fatto una telefonata all’Ieo. Mi hanno passato Paolo Veronesi. Allo Ieo ho trovato degli amici. Poi per fortuna il nodulo si è dimostrato non preoccupante: un fibroadenoma. Si dice così, no? Ormai conosco anche questi termini”. La battaglia di Teresa e la sua famiglia è iniziata un paio di ...

