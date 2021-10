Jovanotti il dramma | “Pensavo di essere forte”

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è ilribelle, quello che canta anche l’amore. Poi c’è un Jova. Quello che fa il testimonial dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, dopo che sua figlia Teresa ha sconfitto un tumore. Il cantautore ha deciso di raccontare la sua esperienza da padre vissuta con la malattia della figlia… Fare il padre non è mai facile. Non lo è soprattutto quando scopri che tua figlia sta male, ha un male brutto da combattere.ha dovuto affrontare la malattia di sua figlia Teresa. L’occasione giusta per parlare di tumori e prevenzione è stata la giornata dedicata alle donne. Tante pazienti hanno raccontato le loro storie di lotta contro il cancro al seno. Con loro c’era anche, ospite speciale di “Iec per le donne” dopo che la figlia Teresa è riuscita a sconfiggere il tumore di Hodgkin che le era stata diagnosticato ...