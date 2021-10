Jorginho nella lista dei candidato al Pallone d' Oro | c' è la notizia su Insigne

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato diramato l'elenco dei trenta candidati per ild'Oro, la più importante premiazione annuale individuale dell'universo calcistico, tenuta da L'Equipe; sono cinque gli italiani in lizza, Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Nicolò Barella e l'ex Napoli. Quest'ultimo, oltre il trionfo all'Europeo, ha messo a referto anche la vittoria della Champions League con il suo Chelsea. MILAN, ITALY - OCTOBER 06: Lorenzoand Marco Verratti of Italy look dejected after their side concedes a second goal scored by Ferran Torres of Spain (not pictured) during the UEFA Nations League 2021 Semi-final match between Italy and Spain at San Siro Stadium on October 06, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)Escluso invece Lorenzo, nonostante la sua ...